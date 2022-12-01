Спецслужбы Испании обнаружили посылку с бомбой на базе ВВС в Торрехон-де-Ардос. Об этом сообщает газета El Mundo со ссылкой на источники в МВД страны.
Системы безопасности авиабазы зафиксировали подозрительный предмет ранним утром. После рентгеновского сканирования было установлено, что внутри него находится взрывное устройство. Известно, что конверт был отправлен в спутниковый центр, расположенный на военном объекте.
Полицейские уже изучают письмо и устанавливают отправителя. Правоохранительные органы опасаются, что в течение дня в разные учреждения на территории Испании могут отправить новые посылки со взрывными устройствами.
Напомним, что в среду, 30 ноября, в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв. Письмо с самодельной бомбой, адресованное послу, было вскрыто сотрудником посольства — он получил легкое ранение руки. Позднее стало известно, что испанская оружейная компания Instalaza тоже получила аналогичное письмо со взрывным устройством. Отметим, что испанские власти в марте отправляли Украине гранатометы, произведенные организацией.