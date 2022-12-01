Спецслужбы Испании обнаружили посылку с бомбой на базе ВВС в Торрехон-де-Ардос. Об этом сообщает газета El Mundo со ссылкой на источники в МВД страны.

Системы безопасности авиабазы зафиксировали подозрительный предмет ранним утром. После рентгеновского сканирования было установлено, что внутри него находится взрывное устройство. Известно, что конверт был отправлен в спутниковый центр, расположенный на военном объекте.

Полицейские уже изучают письмо и устанавливают отправителя. Правоохранительные органы опасаются, что в течение дня в разные учреждения на территории Испании могут отправить новые посылки со взрывными устройствами.