В ДНР заявили о продвижении союзных сил на Артемовском направлении

Советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский сообщил, что союзные войска на Артемовском направлении значительно продвинулись, удалось добиться огневого контроля всех основных дорог, передает ТАСС.
По его словам, из-за того, что российские силы взяли под контроль территорию, украинским войска особенно в последнее время приходилось перемещать свои подразделения, совершать маневры «фактически по полям». Сейчас украинцы отводят свою тяжелую технику с этого направления, отметил советник врио главы ДНР.
«Есть уже даже сведения, что идет отвод тяжелой техники от Артемовска, но это может быть ротация, а может быть и отвод техники, но то, что техника отводится на какие-то запасные рубежи, это подтверждают и люди с той стороны, и наша разведка», — сказал Кимаковский.