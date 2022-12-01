В ДНР заявили о продвижении союзных сил на Артемовском направлении

«Есть уже даже сведения, что идет отвод тяжелой техники от Артемовска, но это может быть ротация, а может быть и отвод техники, но то, что техника отводится на какие-то запасные рубежи, это подтверждают и люди с той стороны, и наша разведка», — сказал Кимаковский.