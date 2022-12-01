США заключили миллиардный контракт на поставку ЗРК NASAMS Украине

Власти США заключили контракт с компанией Raytheon на закупку зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS для поставки Украине. Как пишет ТАСС, в пресс-службе Пентагона рассказали, что стоимость сделки превышает 1,2 млрд долларов.

Контракт заключен в рамках пятого пакета инициатив по оказанию помощи Украине. В него входят поставка шести батарей NASAMS, обучение и материально-техническая поддержка Вооруженных сил и сил безопасности Украины.

Предполагаемая дата завершения производства и доставки комплексов на Украину — 28 ноября 2025 года. При этом Вашингтон сейчас работает над сокращением данного срока.