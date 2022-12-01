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7 минут назад

США заключили миллиардный контракт на поставку ЗРК NASAMS Украине

Никита Бородкин

Власти США заключили контракт с компанией Raytheon на закупку зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS для поставки Украине. Как пишет ТАСС, в пресс-службе Пентагона рассказали, что стоимость сделки превышает 1,2 млрд долларов.

США заключили миллиардный контракт на поставку ЗРК NASAMS Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Контракт заключен в рамках пятого пакета инициатив по оказанию помощи Украине. В него входят поставка шести батарей NASAMS, обучение и материально-техническая поддержка Вооруженных сил и сил безопасности Украины.

Предполагаемая дата завершения производства и доставки комплексов на Украину — 28 ноября 2025 года. При этом Вашингтон сейчас работает над сокращением данного срока.

Напомним, что 23 ноября президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену обеспечить выделение Украине еще 400 млн долларов на военную поддержку. В Минобороны страны уточнили, что в новый пакет помощи войдут, в частности, дополнительные боеприпасы для ракетных систем NASAMS. Ранее, 4 ноября, Пентагон отправил Киеву восемь комплексов NASAMS.

Армия,Энтони Блинкен,Джозеф Байден,Пентагон,
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