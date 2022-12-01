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12 минут назад

Германия призналась в дефиците боеприпасов

Lenta.ruиещё 1

Канцлер Германии Олаф Шольц признал, что Вооруженные силы ФРГ испытывают дефицит боеприпасов. Об этом сообщает ТАСС.

Германия призналась в дефиците боеприпасов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В последние несколько десятилетий мы взяли неверный курс, когда речь идет об обеспечении бундесвера боеприпасами», — заявил Шольц на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТОНАТО ЙенсЙенсом Столтенбергом.

По его словам, Берлин осознал важность пополнения запасов вооружения.

«Не только из-за войны на Украине, но и потому, что мы также смотрим на наши собственные цифры», — объяснил он и добавил, что министр обороны страны Кристине Ламбрехт заинтересована в устранении этой проблемы.

В заключение Шольц отметил, что перед Германией стоит непростая задача, которую, уверен он, удастся решить.

Ранее обозреватель Die Welt Герхард Хегманн заявил, что поставки вооружений Киеву привели к существенному снижению количества боеприпасов в Германии. По его словам, производство боеприпасов осложняется из-за дефицита пороха после сокращения поставок необходимого материала из КНР. Задержки появились еще в начале пандемии, а сейчас доставка занимает от шести до девяти месяцев.

В сентябре глава ассоциации военнослужащих Вооруженных сил Германии Андре Вюстнер рассказал о плачевном состоянии бундесвера. Он отметил, что если правительство ФРГ не будет выделять по 75 миллиардов евро ежегодно, то немецкая армия не сможет быть в состоянии боеготовности.

Армия,Олаф Шольц,Йенс Столтенберг,НАТО,
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