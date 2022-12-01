Германия призналась в дефиците боеприпасов

Канцлер Германии Олаф Шольц признал, что Вооруженные силы ФРГ испытывают дефицит боеприпасов. Об этом сообщает ТАСС.

«В последние несколько десятилетий мы взяли неверный курс, когда речь идет об обеспечении бундесвера боеприпасами», — заявил Шольц на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТОНАТО ЙенсЙенсом Столтенбергом.

По его словам, Берлин осознал важность пополнения запасов вооружения.

«Не только из-за войны на Украине, но и потому, что мы также смотрим на наши собственные цифры», — объяснил он и добавил, что министр обороны страны Кристине Ламбрехт заинтересована в устранении этой проблемы.

В заключение Шольц отметил, что перед Германией стоит непростая задача, которую, уверен он, удастся решить.

Ранее обозреватель Die Welt Герхард Хегманн заявил, что поставки вооружений Киеву привели к существенному снижению количества боеприпасов в Германии. По его словам, производство боеприпасов осложняется из-за дефицита пороха после сокращения поставок необходимого материала из КНР. Задержки появились еще в начале пандемии, а сейчас доставка занимает от шести до девяти месяцев.