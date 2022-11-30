BAE Systems представила концепт новой перспективной БМП

Новая бронемашина относится к классу OMFV (Optionally Manned Fighting Vehicle) – «Опционально пилотируемая боевая машина». Техника этой категории остаётся в боевом состоянии даже после покидания машины экипажем, кроме того, при необходимости такой техникой можно управлять дистанционно.

«Мы постоянно исследовали, разрабатывали, внедряли и поставляли инновации, и мы верим, что наша команда сможет представить специально созданную машину с выигрышными решениями для будущих полей сражений», – рассказали о своём проекте в компании.

Там также добавили, что участвующие в разработке специалисты задействовали весь свой опыт для создания одной из самых универсальных конфигураций вооружения с различным набором полезных опций и возможностей. Новая бронемашина будет оснащена беспилотной башней с 50-мм пушкой XM913 и системой обработки боеприпасов большой емкости, а в конструкции будет использоваться технология стандартизированной модульной архитектуры открытых систем – она позволяет быстро обновлять и заменять системы и технологии бронемашины, чтобы использовать новые возможности и подстраиваться под текущую ситуацию на поле боя.