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41 минуту назад

BAE Systems представила концепт новой перспективной БМП

Илья Родин

Оборонная компания Великобритании BAE Systems показала концепт новой БМП, которая должна будет заменить M2 Bradley. Об этом сообщает Business Wire.

BAE Systems представила концепт новой перспективной БМП
Фото: BAE Systems BAE Systems

Новая бронемашина относится к классу OMFV (Optionally Manned Fighting Vehicle) – «Опционально пилотируемая боевая машина». Техника этой категории остаётся в боевом состоянии даже после покидания машины экипажем, кроме того, при необходимости такой техникой можно управлять дистанционно.

«Мы постоянно исследовали, разрабатывали, внедряли и поставляли инновации, и мы верим, что наша команда сможет представить специально созданную машину с выигрышными решениями для будущих полей сражений», – рассказали о своём проекте в компании.

Там также добавили, что участвующие в разработке специалисты задействовали весь свой опыт для создания одной из самых универсальных конфигураций вооружения с различным набором полезных опций и возможностей. Новая бронемашина будет оснащена беспилотной башней с 50-мм пушкой XM913 и системой обработки боеприпасов большой емкости, а в конструкции будет использоваться технология стандартизированной модульной архитектуры открытых систем – она позволяет быстро обновлять и заменять системы и технологии бронемашины, чтобы использовать новые возможности и подстраиваться под текущую ситуацию на поле боя.

Ранее в США представили «бесшумную» версию БТР Stryker.

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