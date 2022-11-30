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32 минуты назад

Норвегия и Германия запросят помощь НАТО в мониторинге подводной инфраструктуры

Илья Родин

Осло и Берлин обратятся за помощью в мониторинге подводной инфраструктуры к Североатлантическому альянсу, рассказал на пресс-конференции премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. Об этом пишет ТАСС.

Германия и Норвегия выступили с неофициальной инициативой для НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Премьер отметил, что обсудил тему об усилении защиты подводной инфраструктуры с канцлером Германии Олафом Шольцем.

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По итогам беседы было принято выступить с совместной инициативой о создании специализированного центра НАТО, пояснил Стере.

Политик уточнил, что при организации центра будет необходимо наладить сотрудничество с частным сектором, что «позволит координировать планы по дальнейшей работе и предотвратить случаи диверсии в будущем».

Уточняется, что Стере и Шольц представят свой проект генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу в рамках Берлинской конференции по безопасности.

Армия,Олаф Шольц,Йенс Столтенберг,
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