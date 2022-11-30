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35 минут назад

В КНР заявили, что не поставляют оружие России

ТАСС

Китай является стратегическим партнером России, однако не осуществляет военных поставок для российских вооруженных сил. Об этом заявил в среду посол КНР во Франции Лю Шайе в эфире телеканала BFM.

В КНР заявили, что не поставляют оружие России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Китай и Россия являются стратегическими партнерами и проводят совместные военные учения в рамках этого партнерства", - отметил он.

Посол отрицательно ответил на вопрос, поставляет ли Китай оружие России.

"Нет, Китай этого не делает, я думаю, что Россия не нуждается в китайском оружии", - заметил Лю Шайе.

Дипломат напомнил, что Китай выступает за урегулирование украинского конфликта мирным путем.

"С самого начала этого кризиса мы выступаем за проведение переговоров", - указал он.

"Мы выступаем за территориальную целостность государств, но и за уважение легитимных интересов в сфере безопасности", - сказал посол.

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