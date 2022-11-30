В КНР заявили, что не поставляют оружие России

Китай является стратегическим партнером России, однако не осуществляет военных поставок для российских вооруженных сил. Об этом заявил в среду посол КНР во Франции Лю Шайе в эфире телеканала BFM.
"Китай и Россия являются стратегическими партнерами и проводят совместные военные учения в рамках этого партнерства", - отметил он.
Посол отрицательно ответил на вопрос, поставляет ли Китай оружие России.
"Нет, Китай этого не делает, я думаю, что Россия не нуждается в китайском оружии", - заметил Лю Шайе.
Дипломат напомнил, что Китай выступает за урегулирование украинского конфликта мирным путем.
"С самого начала этого кризиса мы выступаем за проведение переговоров", - указал он.
"Мы выступаем за территориальную целостность государств, но и за уважение легитимных интересов в сфере безопасности", - сказал посол.