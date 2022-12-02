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1 час назад

Германия отправит последние семь «Гепардов» на Украину

Lenta.ruиещё 7

Германия отправит на Украину свои последние семь зенитных самоходных установок (ЗСУ) «Гепард», оставшиеся на складах. Об этом пишет немецкий журнал Spiegel.

Германия отправит последние семь «Гепардов» на Украину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сообщается, что Германия уже передала Киеву 30 боевых машин этой модели. Оставшиеся семь «Гепардов» изначально готовили к утилизации. Сейчас их ремонтирует мюнхенская машиностроительная компания Krauss-Maffei Wegmann GmbH, чтобы весной 2023 года они пополнили парк бронетехники украинской армии.

Ранее сообщалось, что предложение Германии отправить западные системы ПВО Patriot в Польшу остается в силе, но Берлин не намерен отправлять эти системы Украине вместо Польши, как ранее предложили польские представители.

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