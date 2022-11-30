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32 минуты назад

На Украине рассказали о грядущих поставках оружия от НАТО

Lenta.ru

На заседании глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Бухаресте были озвучены решения о новых поставках вооружения Украине. Об этом принимавший участие во встрече министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба рассказал в видеообращении на cвоей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

На Украине рассказали о грядущих поставках оружия от НАТО
Фото: Toby Melville / ReutersToby Melville / Reuters

По его словам, на заседании «были озвучены новые взносы» стран НАТО в украинскую энергетическую безопасность, касающиеся, в частности, поставок трансформаторов, генераторов, оружия и зимней униформы для военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Армия,В мире,СВО,Дмитрий Кулеба,НАТО,
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