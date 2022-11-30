На Украине рассказали о грядущих поставках оружия от НАТО

На заседании глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Бухаресте были озвучены решения о новых поставках вооружения Украине. Об этом принимавший участие во встрече министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба рассказал в видеообращении на cвоей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).