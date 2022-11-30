США объяснили отказ поставлять Киеву оружие большой дальности

США не поставляют Украине оружие большой дальности, так как не хотят эскалации конфликта в стране. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Джона Кирби, координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома.
По его словам, Вашингтон был очень последователен в этом вопросе. США работают в ежедневном тесном контакте с Украиной, пытаясь решить вопросы, которые касаются оборонного потенциала страны и удовлетворения ее нужд, отметил Кирби.
«Мы также заявляли — и не оправдывались за это — о своих опасениях относительно того, что мы не хотим дальнейшей эскалации в этой войне, сверх того насилия, которому уже подверглись украинцы и Украина как страна», — добавил он.
Ранее руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев рассчитывает к концу года получить от США очередную поставку средств противовоздушной обороны (ПВО). Помимо этого Киев, по словам Ермака, запросил у Вашингтона ракеты большой дальности, самолеты и танки.