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59 минут назад

США объяснили отказ поставлять Киеву оружие большой дальности

Lenta.ruиещё 1

США не поставляют Украине оружие большой дальности, так как не хотят эскалации конфликта в стране. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Джона Кирби, координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома.

США объяснили отказ поставлять Киеву оружие большой дальности
Фото:  U.S. Air Force / Roland Balik U.S. Air Force / Roland Balik

По его словам, Вашингтон был очень последователен в этом вопросе. США работают в ежедневном тесном контакте с Украиной, пытаясь решить вопросы, которые касаются оборонного потенциала страны и удовлетворения ее нужд, отметил Кирби.

«Мы также заявляли — и не оправдывались за это — о своих опасениях относительно того, что мы не хотим дальнейшей эскалации в этой войне, сверх того насилия, которому уже подверглись украинцы и Украина как страна», — добавил он.

Ранее руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев рассчитывает к концу года получить от США очередную поставку средств противовоздушной обороны (ПВО). Помимо этого Киев, по словам Ермака, запросил у Вашингтона ракеты большой дальности, самолеты и танки.

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