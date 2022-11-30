Пентагон подтвердил ликвидацию главаря ИГ

Пентагон подтвердил ликвидацию главаря «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) Абу аль-Хасана аль-Хашеми аль-Курайша силами оппозиционной «Сирийской свободной армии». Об этом сообщает РИА Новости.

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Как сообщило Центральное командование Вооруженных сил США, Абу аль-Хасан аль-Хашими аль-Курейши погиб в середине октября, что стало «очередным ударом по ИГ».

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США приветствуют сообщения о ликвидации главаря ИГ.