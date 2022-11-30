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39 минут назад

Российский стратегический бомбардировщик впервые сел в Китае

Елена Прошина

В пресс-службе Минобороны России сообщили, что в рамках патрулирования с ВВС КНР самолёты ВКС России впервые в истории сели на китайском аэродроме. Об этом пишет РИА «Новости».

«Впервые в ходе совместного воздушного патрулирования выполнены посадки российских самолетов на аэродроме в Китайской Народной Республике и китайских самолетов – на аэродроме на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении ведомства.

Со стороны России в авиагруппу вошли стратегические ракетоносцы Ту-95МС, китайскими же судами были H-6К. Воздушное патрулирование было совершено над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. Его продолжительность составила около 8 часов.

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Армия,Видео,Минобороны России,
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