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50 минут назад

Российские войска полностью освободили Андреевку в ДНР

Илья Родин

Российские войска в ходе наступательных действий полностью освободили от подразделений ВСУ село Андреевка в ДНР. Об этом пишет пресс-служба Минобороны в официальном Telegram-канале ведомства.

Минобороны подтвердило освобождение Андреевки в ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Минобороны отметили, что в настоящее время ВС РФ продолжают успешное наступление в направлении села Водяное в ДНР.

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В пресс-службе напомнили, что накануне в республике были освобождены поселки Белогоровка и Перше Травня.

При освобождении этих населенных пунктов было уничтожено порядка 50 солдат военнослужащих противника, свыше 10 единиц разнообразной техники.

Армия,СВО,Верховный суд,
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