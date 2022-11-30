Минобороны подтвердило освобождение Андреевки в ДНР

Российские войска в ходе наступательных действий полностью освободили от подразделений ВСУ село Андреевка в ДНР. Об этом пишет пресс-служба Минобороны в официальном Telegram-канале ведомства.

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В Минобороны отметили, что в настоящее время ВС РФ продолжают успешное наступление в направлении села Водяное в ДНР.

В пресс-службе напомнили, что накануне в республике были освобождены поселки Белогоровка и Перше Травня.