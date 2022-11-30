Озвучен сценарий зимнего броска армии России на Киев

Вообще Украину будут стахановскими темпами подводить к банкротству. Чтобы Киев не мог выполнять ни своих социальных функций, ни тем более военных. Если говорить об оперативных перспективах ВС России, то тут все осталось на прежних позициях. Таких, как полный разгром Донбасской группировки ВСУ и выход на Краматорск, как на основной центр управления всех частей и соединений ВСУ на Донбассе, — сказал военный эксперт.