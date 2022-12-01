Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ выпустили три ракеты из HIMARS по Сватову

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили три ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по городу Сватово Луганской области.
Об этом заявили в представительстве Луганской народной республике (ЛНР) в СЦКК, сообщение опубликовано в Telegram-канале представительства.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел. 01:53 по н.п. Сватово с применением РСЗО HIMARS (3 ракеты)", - сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.
Там добавили, что информация о пострадавших и повреждениях уточняется. 30 ноября Минобороны РФ сообщало, что российские Вооруженные силы уничтожили крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения группировки украинских войск "Хортица" в районе Днепропетровска, на котором хранились снаряды РСЗО HIMARS, MLRS, "Ураган" и барражирующие боеприпасы.