Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ выпустили три ракеты из HIMARS по Сватову

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили три ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по городу Сватово Луганской области.

Фото: Lockheed Martin Lockheed Martin

Об этом заявили в представительстве Луганской народной республике (ЛНР) в СЦКК, сообщение опубликовано в Telegram-канале представительства.

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел. 01:53 по н.п. Сватово с применением РСЗО HIMARS (3 ракеты)", - сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.