ВС России получили софт для уничтожения ракет HIMARS

Подразделения противовоздушной обороны Вооруженных сил России получили новое программное обеспечение, которое позволяет легко сбивать ракеты ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщил командир подразделения ПВО ВС РФ, передает РИА Новости.
По его словам, если в начале специальной военной операции на Украине не совсем было понятно, что из себя представляют ракеты РСЗО HIMARS, то сейчас уже «свободно» проводится работа по ним.
«Прошили нам новую программу, и HIMARS сейчас как обычные цели. Свободно видим, наблюдаем и уничтожаем без проблем», — рассказал командир.
Ранее Пентагон сообщил о заключении контракта с Lockheed Martin на сумму $431 млн на производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и предоставление сопутствующих услуг для поддержки оперативных нужд армии США и иностранных партнеров, которым Вашингтон продает оружие.
30 ноября Министерство обороны России сообщало, что российские войска уничтожили крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения группировки украинских войск «Хортица» в районе Днепропетровска. По информации ведомства, на складе хранились реактивные снаряды систем залпового огня HIMARS, MLRS, «Ураган» и барражирующие боеприпасы.