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16 минут назад

CNN: украинские подразделения под Артемовском жалуются на отсутствие связи

Газета.Ruиещё 1

Украинские командиры пожаловались на отсутствие связи между подразделениями под Артемовском, а также посетовали на нехватку младших офицеров и сложности с эвакуацией раненых. Об этом сообщает телеканал CNN.

У украинских командиров возникли проблемы со связью под Артемовском
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Мы не можем быстро эвакуировать раненых и доставить боеприпасы", - рассказал телеканалу один из украинских командиров по имени Петр.

По данным телеканала, украинские командиры жалуются на нехватку солдат и отсутствие связи с целью сохранения мотивацию у солдат.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина с начала специальной военной операции потеряла более 100 тыс. военных. Она также заявила, что ущерб, полученный Украиной от конфликта, вырос с €385 до 600 млрд.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Владимир Путин,Еврокомиссия,
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