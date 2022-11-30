У украинских командиров возникли проблемы со связью под Артемовском

Украинские командиры пожаловались на отсутствие связи между подразделениями под Артемовском, а также посетовали на нехватку младших офицеров и сложности с эвакуацией раненых. Об этом сообщает телеканал CNN.

"Мы не можем быстро эвакуировать раненых и доставить боеприпасы", - рассказал телеканалу один из украинских командиров по имени Петр.

По данным телеканала, украинские командиры жалуются на нехватку солдат и отсутствие связи с целью сохранения мотивацию у солдат.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина с начала специальной военной операции потеряла более 100 тыс. военных. Она также заявила, что ущерб, полученный Украиной от конфликта, вырос с €385 до 600 млрд.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.