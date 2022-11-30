МО: иностранные истребители сопровождали ракетоносцы РФ в АТР

Минобороны РФ сообщило о совместном с Китаем воздушном патрулировании над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. По данным ведомства, патрулирование провела авиагруппа из стратегических ракетоносцев ВКС РФ и стратегических бомбардировщиков КНР. В Минобороны подтвердили, что на отдельных этапах маршрута ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств. Об этом пишет ТАСС.

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«30 ноября 2022 года Воздушно-космические силы России и Военно-воздушные силы Народной-освободительной армии Китая провели очередное совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС России и стратегических бомбардировщиков "Хун-6К" ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей», - сказали в ведомстве.

Продолжительность полета составила порядка 8 часов. Истребительное сопровождение авиагруппы обеспечили самолеты Су-30СМ и Су-35С ВКС России. Также уточняется, что впервые в ходе совместного воздушного патрулирования российские самолеты выполнили посадку на аэродроме в Китае, а самолеты КНР - в России.