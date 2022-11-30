Шойгу назвал число прошедших обучение мобилизованных россиян

За два месяца на 100 полигонах в России было обучено свыше 300 тыс. резервистов, в том числе добровольцев, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны России. Об этом пишет РИА Новости.

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«К боевой учебе новых воинских формирований привлечено около трех тысяч инструкторов, задействовано более ста полигонов на территории нашей страны и Республики Беларусь. За два месяца обучено свыше 300 тысяч резервистов, в том числе добровольцев», - сказал он.

Он также добавил, что в учебных центрах подготовлено около 8 тыс. экипажей боевых машин, а также танков, расчетов артиллерийских систем, средств противовоздушной обороны, комплексов беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы, аппаратных связи. По его словам, мобилизованные получили знания и навыки, необходимые для выполнения боевых и специальных задач как самостоятельно, так и в составе подразделений.