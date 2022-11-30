Шойгу назвал число прошедших обучение мобилизованных россиян

За два месяца на 100 полигонах в России было обучено свыше 300 тыс. резервистов, в том числе добровольцев, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны России. Об этом пишет РИА Новости.
«К боевой учебе новых воинских формирований привлечено около трех тысяч инструкторов, задействовано более ста полигонов на территории нашей страны и Республики Беларусь. За два месяца обучено свыше 300 тысяч резервистов, в том числе добровольцев», - сказал он.
Он также добавил, что в учебных центрах подготовлено около 8 тыс. экипажей боевых машин, а также танков, расчетов артиллерийских систем, средств противовоздушной обороны, комплексов беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы, аппаратных связи. По его словам, мобилизованные получили знания и навыки, необходимые для выполнения боевых и специальных задач как самостоятельно, так и в составе подразделений.
Ранее Шойгу сообщил, что Вооруженные силы РФ в ходе СВО тестируют новые способы боевого применения ракетных войск и артиллерии. В первую очередь это касается использования разведывательно-ударных огневых комплексов, включающих в себя беспилотники и современное вооружение.