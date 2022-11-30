Шойгу рассказал о новых способах применения ракетных войск и артиллерии на СВО

Вооруженные силы (ВС) РФ в ходе специальной военной операции проверяют новые способы боевого применения ракетных войск и артиллерии. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В ходе заседания коллегии ведомства министр подчеркнул, что эффективное огневое поражение противника — важная составляющая успешного ведения боевых действий, и значительная роль в этом отдается ракетным войскам и артиллерии.

«В ходе спецоперации тестируются новые способы их боевого применения. Прежде всего это касается использования разведывательно-ударных огневых комплексов, включающих в себя беспилотные летательные аппараты, а также современные и перспективные образцы вооружения», — подчеркнул Шойгу.