Шойгу рассказал о новых способах применения ракетных войск и артиллерии на СВО

Вооруженные силы (ВС) РФ в ходе специальной военной операции проверяют новые способы боевого применения ракетных войск и артиллерии. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
В ходе заседания коллегии ведомства министр подчеркнул, что эффективное огневое поражение противника — важная составляющая успешного ведения боевых действий, и значительная роль в этом отдается ракетным войскам и артиллерии.
«В ходе спецоперации тестируются новые способы их боевого применения. Прежде всего это касается использования разведывательно-ударных огневых комплексов, включающих в себя беспилотные летательные аппараты, а также современные и перспективные образцы вооружения», — подчеркнул Шойгу.
По словам главы Минобороны, с учетом опыта спецоперации также совершенствуется контрбатарейная борьба, как одна из главных задач огневого поражения противника. Для нее используются дальнобойные реактивные артиллерийские системы «Торнадо-С» и артиллерийские системы большой мощности «Малка», которые зарекомендовали себя в уничтожении иностранных установок.