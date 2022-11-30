Шойгу рассказал об использовании «Торнадо-С» и «Малки» в ходе СВО

Использование реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» и самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С7М «Малка» для контрбатарейной борьбы позволяет эффективно поражать артиллерийские системы иностранного производства в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства, передает ТАСС.

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«Совершенствуется контрбатарейная борьба как одна из основных задач огневого поражения противника. К ее выполнению привлечены дальнобойные реактивные артиллерийские системы "Торнадо-С" и артиллерийские системы большой мощности "Малка". Это позволяет эффективно поражать иностранные реактивные и артиллерийские системы», — сказал он.

Самоходная пушка 2С7М «Малка» калибра 203 миллиметра считается одной из самых дальнобойных САУ в мире. Максимальная дальность стрельбы «Малки» — 47,5 километра.

РСЗО «Торнадо-С» калибра 300 миллиметров является модернизированной версией системы «Смерч». «Торнадо-С» может использовать корректируемые реактивные снаряды с дальностью стрельбы до 120 километров.