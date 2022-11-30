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8 минут назад

Кадыров показал уничтоженных бойцами «Ахмата» украинских диверсантов

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Бойцы спецподразделения «Ахмат» уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу в направлении Кременной, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров показал кадры с убитыми бойцами «Ахмата» украинскими диверсантами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В своем Telegram-канале он отметил, что бойцы «Ахмата» являются одним из самых эффективных и боеспособных подразделений. Им удалось полностью разгромить вражеский отряд, который пытался прорваться через ответственную территорию, сообщил Кадыров.

Он отметил, что теперь командованию ВСУ предстоит пополнить длинный список погибших в бессмысленной борьбе за западные ценности украинцев. Грандиозная «перемога», по его словам, все еще маячит далеко за горизонтом, вне зоны их досягаемости.

Ранее Кадыров показал кадры отправки очередной группы добровольцев в зону специальной военной операции на Украине.

Армия,Рамзан Кадыров,
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