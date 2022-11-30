Кадыров показал кадры с убитыми бойцами «Ахмата» украинскими диверсантами

В своем Telegram -канале он отметил, что бойцы «Ахмата» являются одним из самых эффективных и боеспособных подразделений. Им удалось полностью разгромить вражеский отряд, который пытался прорваться через ответственную территорию, сообщил Кадыров.

Он отметил, что теперь командованию ВСУ предстоит пополнить длинный список погибших в бессмысленной борьбе за западные ценности украинцев. Грандиозная «перемога», по его словам, все еще маячит далеко за горизонтом, вне зоны их досягаемости.