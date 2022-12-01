"Успехи союзных войск на краснолиманском и купянском направлении заставляют украинское командование бросать в бой элитные резервы. В зоне ответственности Народной милиции ЛНР отмечена дополнительная переброска личного состава аэромобильных 80-й, 81-й бригад, а также 95-й ОДШБр (95-я отдельная десантно-штурмовая бригада - прим. ТАСС). Данное решение связано с угрозой для ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) прорыва их линии обороны, а также провальными попытками штурма наших позиций", - сказал он.