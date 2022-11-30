Предложение Германии отправить западные системы ПВО Patriot в Польшу остается в силе, но Берлин не намерен отправлять эти системы Украине вместо Польши, как ранее предложили польские представители. Решение немецких властей подтвердил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает The Independent.

«Наше предложение польскому правительству защитить свою страну [с помощью переданных комплексов ПВО] еще не снято с повестки дня», — заявил Шольц журналистам во время пресс-конференции в Берлине.

По мнению немецких обозревателей, Берлин отказался от предложения Варшавы об отправке систем ПВО на Украину из-за опасности втягивания НАТО в прямой конфликт с Россией и невозможности быстро обучить операторов для этих систем.