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34 минуты назад

В ДНР объяснили продолжающиеся удары по Донецку

Lenta.ru

Украинские войска продолжают обстреливать Донецк из реактивной артиллерии, чтобы отомстить за свои неудачи и отступление. Об этом РИА Новости заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

В ДНР объяснили продолжающиеся удары по Донецку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Им не жалко никого: ни детей, ни женщин, ни гражданских, но при этом обстрелы на предельной дальности говорят о том, что противник деморализован и отступает», — сказал он.

Гагин отметил, что обстрелы ведутся с максимальной дальности и являются неприцельными. «Они стреляют именно по городу», — пояснил он.

29 ноября официальный спикер Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в ходе наступления Вооруженные силы России уничтожили на донецком направлении более ста солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, российские военные смогли уничтожить несколько единиц техники противника.

Ранее Минобороны России рапортовало об отражении ВСУ на южно-донецком направлении в направлении населенного пункта Павловка. В результате нанесено поражение выдвигавшимся из населенного пункта Угледар украинским резервам.

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