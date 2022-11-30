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39 минут назад

Стало известно о попытке прорыва ВСУ на запорожском направлении

Lenta.ruиещё 2

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку прорвать линию фронта в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира одного из подразделений Вооруженных сил России с позывным «Гектор».

Стало известно о попытке прорыва ВСУ на запорожском направлении
Фото: ТАССТАСС

По словам собеседника агентства, при помощи артиллерии попытку прорыва удалось предотвратить. В результате российскими военными, по данным разведки, было уничтожено более десяти единиц техники и около 100 человек личного состава противника.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что затишья на линии соприкосновения в Запорожской области зимой не будет из-за мягкого климата. По его словам, ВСУ используют тактику прорывов на узких участках, а не наступают широким фронтом, что достаточно для атак в зимнее время.

Армия,Владимир Рогов,
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