Пентагон поставит Киеву партию ЗРК NASAMS в течение «пары лет»

Поставка шести дополнительных ЗРК NASAMS Украине будет осуществлена в течение ближайших двух лет, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Об этом пишет ТАСС.

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Бригадный генерал уточнил, что в планах ведомства значатся поставки украинским военным шести комплексов NASAMS. Он добавил, что ЗРК «будут предоставлены в течение пары лет».

Ранее в Пентагоне сообщили, что не допустят подавления и истощения украинских систем ПВО. В этих целях Украине будут направлены все необходимые ресурсы.

В ведомстве уточнили, что США уже многое сделали в рамках помощи Киеву. В частности, отправили два ЗРК NASAMS.