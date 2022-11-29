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8 минут назад

В ЕС призвали разрешить Украине наносить удары по России

Ura.Ru

Украине необходимо предоставить оружие для нанесения ударов по территории России, а также разрешить эти самые удары наносить. Такое мнение выразил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

В ЕС призвали разрешить Украине наносить удары по России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы должны разрешить украинцам использовать оружие для поражения ракетных объектов или аэродромов в России», — цитирует Ринкевичса Bloomberg.

Он добавил, что Запад не должен бояться возможной эскалации, которую может вызвать это решение. Также глава МИД Латвии подчеркнул, что желание разрешить Украине наносить удары по территории России имеют и некоторые другие страны из состава Евросоюза.

Ранее появились сообщения, что в Пентагоне начали рассматривать поставку Украине бомб, которые будут предназначены для ударов по тылу России. Бомбы представляют собой малогабаритные высокоточные снаряды.

Армия,СВО,Пентагон,ЕС,
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