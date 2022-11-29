В ЕС призвали разрешить Украине наносить удары по России

Украине необходимо предоставить оружие для нанесения ударов по территории России, а также разрешить эти самые удары наносить. Такое мнение выразил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

«Мы должны разрешить украинцам использовать оружие для поражения ракетных объектов или аэродромов в России», — цитирует Ринкевичса Bloomberg.

Он добавил, что Запад не должен бояться возможной эскалации, которую может вызвать это решение. Также глава МИД Латвии подчеркнул, что желание разрешить Украине наносить удары по территории России имеют и некоторые другие страны из состава Евросоюза.