Пригожин опроверг взятие под контроль Спорного в ДНР

Предприниматель, владелец компании «Конкорд» и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг информацию о взятии под контроль России населенного пункта Спорное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба «Конкорда» во «ВКонтакте».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Населенный пункт Спорное находился и по сию минуту находится под контролем ВСУ. Когда он будет освобожден, вам сообщат. Все работают», — цитирует пресс-служба Пригожина.

Основатель ЧВК «Вагнер», отвечая на вопрос журналистов, также призвал их «не бежать вперед паровоза».

28 ноября корреспондент «Известий» Денис Кулага сообщал, что российские подразделения вошли в поселок Спорное. По его данным, штурмовая группа планировала занять ключевые позиции в населенном пункте.