Моравецкий: Варшава не отдаст Украине свои ЗРК Patriot

Отмечается, что ранее глава Минобороны Германии Кристине Ламбрехт заявила об отправке в Польшу зенитно-ракетных комплексов Patriot. Она добавила, что польское воздушное пространство будут контролировать немецкие истребители Eurofighter.

Влиятельные польские политики, после сообщений о поставках ЗРК, выступили с инициативой разместить системы ПВО на Украине, а не в Польше.

Моравецкий в конечном итоге отверг эту идею. Он заявил, что системы Patriot «точно будут служить для защиты польского неба». Премьер объяснил это тем, что «это только первые батареи, которые к нам поступают».