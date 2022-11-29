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16 минут назад

Моравецкий: Варшава не отдаст Украине свои ЗРК Patriot

Илья Родин

Варшава не планирует отдавать Украине свои ЗРК Patriot, подчеркнул премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Об этом пишет РИА «Новости».

Моравецкий: Варшава не отдаст Украине свои ЗРК Patriot
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что ранее глава Минобороны Германии Кристине Ламбрехт заявила об отправке в Польшу зенитно-ракетных комплексов Patriot. Она добавила, что польское воздушное пространство будут контролировать немецкие истребители Eurofighter.

Влиятельные польские политики, после сообщений о поставках ЗРК, выступили с инициативой разместить системы ПВО на Украине, а не в Польше.

Моравецкий в конечном итоге отверг эту идею. Он заявил, что системы Patriot «точно будут служить для защиты польского неба». Премьер объяснил это тем, что «это только первые батареи, которые к нам поступают».

Германия отказала Польше в просьбе отправить ЗРК Patriot на Украину

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил ранее, что Берлин пока не предоставил данные о сроках поставок, количестве комплексов, а также о том, какие версии ЗРК будут поставлены Варшаве.

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