Ученым отказались предоставить отсрочку от призыва

Военное ведомство дало отрицательный отзыв на соответствующий законопроект.
Там посчитали, что «нецелесообразно» расширять указ президента об отсрочке от мобилизации, достаточно уже принятых мер.
Как заявила депутат Госдумы Ксения Горячева, работа докторов и кандидатов наук в тылу приносит пользу стране.
«Нужно помнить и про значение учёных для экономики», — написала она в Telegram.
Документ, который предлагает освободить кандидатов и докторов наук от призыва в рамках частичной мобилизации, поступил на рассмотрение в Госдуму в конце октября.
Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. После этого президент официально предоставил отсрочки от мобилизации нескольким категориям студентов, аспирантов и врачей-ординаторов. Свои уточнения, кого не следует призывать, публиковало Минобороны. Однако учёные не вошли ни в президентские, ни в министерские списки.