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9 минут назад

Минобороны отказалось предоставить отсрочку от призыва для учёных

Говорит Москва

Военное ведомство дало отрицательный отзыв на соответствующий законопроект.

Ученым отказались предоставить отсрочку от призыва
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Там посчитали, что «нецелесообразно» расширять указ президента об отсрочке от мобилизации, достаточно уже принятых мер.

Как заявила депутат Госдумы Ксения Горячева, работа докторов и кандидатов наук в тылу приносит пользу стране.

«Нужно помнить и про значение учёных для экономики», — написала она в Telegram.

В России начался перенесенный на 1 ноября осенний призыв срочников

Документ, который предлагает освободить кандидатов и докторов наук от призыва в рамках частичной мобилизации, поступил на рассмотрение в Госдуму в конце октября.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. После этого президент официально предоставил отсрочки от мобилизации нескольким категориям студентов, аспирантов и врачей-ординаторов. Свои уточнения, кого не следует призывать, публиковало Минобороны. Однако учёные не вошли ни в президентские, ни в министерские списки.

Армия,Владимир Путин,Госдума,
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