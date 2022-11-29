Ученым отказались предоставить отсрочку от призыва

Военное ведомство дало отрицательный отзыв на соответствующий законопроект.

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Там посчитали, что «нецелесообразно» расширять указ президента об отсрочке от мобилизации, достаточно уже принятых мер.

Как заявила депутат Госдумы Ксения Горячева, работа докторов и кандидатов наук в тылу приносит пользу стране.

«Нужно помнить и про значение учёных для экономики», — написала она в Telegram.

Документ, который предлагает освободить кандидатов и докторов наук от призыва в рамках частичной мобилизации, поступил на рассмотрение в Госдуму в конце октября.