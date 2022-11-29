Украина получила от Словакии 30 боевых машин пехоты БМП-1. Об этом сообщил глава Минобороны Словакии Ярослав Надь в Twitter.

Надь отметил, что поставка БМП была совершена по договоренности с Германией. Он поблагодарил министра обороны ФРГ Кристину Ламбрехт за сотрудничество.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Греция начала передавать республике военную технику. Он отметил, что переданные БМП-1 «мгновенно усилят боеспособность и обороноспособность» страны.

О решении Афин передать Киеву БМП-1, произведенные в бывшей ГДР, стало известно в мае. В обмен на это Германия должна будет поставить Греции равное количество БМП Marder.