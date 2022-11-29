Пушилин сделал заявление об Угледаре

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о предстоящем освобождении Угледара. Соответствующее заявление он сделал в эфире «Соловьев Live» . Причем, по словам Пушилина, сделано это будет в скором времени.

«Угледар тоже будет совсем скоро освобожден», — указал он, отметив, что благодаря данному шагу российская армия сможет продвигаться севернее, к Краматорску и Славянску.

Накануне Пушилин проинформировал о серьезных потерях вооруженных сил Украины (ВСУ) в связи с попыткой осуществить контратаку в направлении Павловки. Кроме того, он сообщил о боях в населенном пункте Марьинка. По словам Пушилина, ВС РФ уже близки к тому, чтобы взять в окружение Артемовск.