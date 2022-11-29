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10 минут назад

Пушилин: Угледар скоро освободят

Лера Букина

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о предстоящем освобождении Угледара. Соответствующее заявление он сделал в эфире «Соловьев Live». Причем, по словам Пушилина, сделано это будет в скором времени.

Пушилин сделал заявление об Угледаре
Фото: vk.com/pushilindenisvk.com/pushilindenis

«Угледар тоже будет совсем скоро освобожден», — указал он, отметив, что благодаря данному шагу российская армия сможет продвигаться севернее, к Краматорску и Славянску.

Накануне Пушилин проинформировал о серьезных потерях вооруженных сил Украины (ВСУ) в связи с попыткой осуществить контратаку в направлении Павловки. Кроме того, он сообщил о боях в населенном пункте Марьинка. По словам Пушилина, ВС РФ уже близки к тому, чтобы взять в окружение Артемовск.

Об освобождении села Павловка в Донецкой Народной Республике армией России стало известно 14 ноября.

Денис Пушилин заявлял о затруднении продвижения в Угледаре без полного освобождения Павловки.

Армия,Денис Пушилин,Верховный суд,
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