НАТО рассматривает возможность передачи истребителей для ВСУ

Представители НАТО вновь рассматривают возможность передачи польских и американских истребителей МиГ-29 и F-16 для Военно-воздушных сил (ВВС) Украины из-за неспособности ПВО украинской армии реагировать на российское превосходство в воздухе и обстрелы инфраструктуры. Об этом сообщает агентство Bloomberg.