В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 60.75EUR 63.30
Войти в почту
6 минут назад

В НАТО вернулись к идее передачи истребителей для ВСУ

Lenta.ruиещё 1

Представители НАТО вновь рассматривают возможность передачи польских и американских истребителей МиГ-29 и F-16 для Военно-воздушных сил (ВВС) Украины из-за неспособности ПВО украинской армии реагировать на российское превосходство в воздухе и обстрелы инфраструктуры. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

НАТО рассматривает возможность передачи истребителей для ВСУ
Фото: 

«Лидеры в столицах НАТО вернулись к идее, которую отвергли в первые дни войны: предоставить либо истребители советской эпохи МиГ-29, которые предложили передать поляки, либо неликвидные излишки американских F-16, простых в освоении многоцелевых истребителей», — говорится в материале.

Обозреватели агентства предположили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) также могут получить от НАТО зенитно-ракетные комплексы Patriot и систему раннего оповещения ПВО Iron Dome.

Армия,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители