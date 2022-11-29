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25 минут назад

Военкор рассказал о причинах перерывов в ударах по инфраструктуре Украины

Алиса Селезнёва

Военный корреспондент Александр Сладков рассказал, почему происходят перерывы в ударах по критической инфраструктуре Украины. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Названа причина перерывов в ударах по инфраструктуре Украины
Фото: ТАССТАСС

По его словам, во время затишья Киев подвозит невосполнимые резервы, которые после этого уничтожаются ВС РФ. Такая стратегия рассчитана на долгосрочную перспективу.

«Мы разрушили (объект инфраструктуры — прим.), затягиваются какие-то резервы, связанные с наличием запчастей. Мы и эти резервы крушим. Снова даем Украине затянуть какие-то резервы и опять их крушим. Они же не бесконечны. Они еще советские, таких запчастей на Западе не производят. Мы пытаемся выбить всю инфраструктуру и запасы сразу», - пояснил Сладков.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что нанесение ударов по критической инфраструктуре Украины, было неизбежно. По его словам, это была вынужденная мера. При этом российские военные все равно пытаются максимально обезопасить мирное население Украины. По его мнению, удары по критической инфраструктуре должны быть продолжены, т.к. они приближают победу РФ.

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Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что возможны усиленные обстрелы Киева после эвакуации части населения. По его мнению, эвакуация мирного населения позволит ВС РФ активнее обстреливать позиции ВСУ.

Армия,Владимир Константинов,Александр Сладков,Виталий Кличко,Верховный суд,
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