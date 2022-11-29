Названа причина перерывов в ударах по инфраструктуре Украины

«Мы разрушили (объект инфраструктуры — прим.), затягиваются какие-то резервы, связанные с наличием запчастей. Мы и эти резервы крушим. Снова даем Украине затянуть какие-то резервы и опять их крушим. Они же не бесконечны. Они еще советские, таких запчастей на Западе не производят. Мы пытаемся выбить всю инфраструктуру и запасы сразу», - пояснил Сладков.