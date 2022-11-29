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1 час назад

Пушилин заявил о скором освобождении Угледара

Lenta.ru

Угледар освободят в скором времени. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

Пушилин заявил о скором освобождении Угледара
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимали попытки контратаковать в направлении Павловки. Для противника это была болезненная потеря населенного пункта и позиций, добавил Пушилин.

«Но у нас абсолютно четкое понимание необходимости выполнения задач. Угледар тоже будет совсем скоро освобожден», — подчеркнул он.

В таком случае откроется возможность выхода на Краматорск и Славянск, резюмировал врио главы ДНР.

Армия,Денис Пушилин,
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