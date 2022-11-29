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31 минуту назад

В США назвали самый совершенный самолет ВВС

Lenta.ruиещё 2

Стратегический бомбардировщик B-21 Raider можно назвать стать самым совершенным самолетом, который когда-либо запускался в крупносерийное производство Военно-воздушными силами (ВВС) США. Об этом пишет The Drive.

В США назвали самый совершенный самолет ВВС
Фото: ixbt.comixbt.com

Американское издание напоминает, что официальная презентация самолета должна состояться 2 декабря в городе Палмдейл (штат Калифорния). «В дополнение к тому, что ВВС называют T1, или номером 001, еще пять предсерийных B-21 в настоящее время находятся на различных стадиях сборки», — пишет The Drive.

Издание отмечает, что всего ВВС США намерены закупить минимум сто самолетов B-21 Raider, при этом на закупки в период с 2023-го по 2027-й финансовые годы планируется потратить 19,1 миллиарда долларов.

В ноябре президент подразделения авиационных систем Northrop Grumman Том Джонс отметил, что технологии малозаметности, использование открытой архитектуры и технологий объединенной системы управления всеми доменами (Joint All-Domain Command and Control, JADC2) позволяют классифицировать B-21 Raider как самолет шестого поколения.

В ноябре в публикации американского издания 19FortyFive обозреватель Себастьян Роблин признал, что российский истребитель поколения 4++ Су-35С способен обнаружить перспективный американский стратегический бомбардировщик B-21 Raider, выполненный с использованием стелс-технологии.

Армия,Себастьян Роблин,Том Джонс,
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