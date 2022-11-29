В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 60.75EUR 63.30
Войти в почту
58 минут назад

Украину предупредили о сокращении поставок оружия НАТО

Lenta.ru

Страны Европы, входящие в состав НАТО, уменьшат и поставки оружия Украине из-за экономического истощения. Об этом сообщается в материале издания из Китая Global Times.

Украину предупредили о сокращении поставок оружия НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Авторы статьи предупредили, что НАТО резко прекратит поставлять оружие Вооруженным силам Украины (ВСУ) из-за истощения Европы. По их мнению, страны продолжать поддерживать Киев на символическом уровне. В результате помощи Украине европейские страны столкнулись с увеличением счетов за электроэнергию и с ростом инфляции.

«Несмотря на то, что генсек НАТО призвал европейские страны продолжать обеспечивать поставки на Украину, судя по их фактическому экономическому положению, если они продолжат, это станет для них невыносимым бременем. Такая помощь, безусловно, не будет устойчивой», — подчеркнул Люй Сян, научный сотрудник Китайской академии социальных наук.

Журналисты добавили, что разногласия между США и Европой усиливаются, поскольку Вашингтон продает ей топливо по растущим ценам. Кроме того, американский закон об уменьшении инфляции также навредил европейским интересам.

«Некоторые политики уже ясно поняли, что США надеются использовать конфликт на Украине для ослабления России и Европы и усиления зависимости континента от Вашингтона», — заключили в статье.

Ранее на Западе заявили об истощении запасов ракет ПВО у Киева. С таким мнением выступил австрийский эксперт Герхард Манготт.

СВО,НАТО,
17
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители