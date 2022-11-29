Страны Европы, входящие в состав НАТО, уменьшат и поставки оружия Украине из-за экономического истощения. Об этом сообщается в материале издания из Китая Global Times.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Авторы статьи предупредили, что НАТО резко прекратит поставлять оружие Вооруженным силам Украины (ВСУ) из-за истощения Европы. По их мнению, страны продолжать поддерживать Киев на символическом уровне. В результате помощи Украине европейские страны столкнулись с увеличением счетов за электроэнергию и с ростом инфляции.

«Несмотря на то, что генсек НАТО призвал европейские страны продолжать обеспечивать поставки на Украину, судя по их фактическому экономическому положению, если они продолжат, это станет для них невыносимым бременем. Такая помощь, безусловно, не будет устойчивой», — подчеркнул Люй Сян, научный сотрудник Китайской академии социальных наук.

Журналисты добавили, что разногласия между США и Европой усиливаются, поскольку Вашингтон продает ей топливо по растущим ценам. Кроме того, американский закон об уменьшении инфляции также навредил европейским интересам.

«Некоторые политики уже ясно поняли, что США надеются использовать конфликт на Украине для ослабления России и Европы и усиления зависимости континента от Вашингтона», — заключили в статье.