Пентагон: дополнительные системы ПВО Hawk уже находятся в пути на Украину

Дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО) Hawk, которые США предоставил Киеву в рамках военной помощи, уже отправлены на Украину . Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на высокопоставленных представителей Министерства обороны Соединенных Штатов.

"Дополнительные пусковые установки Hawk находятся в пути", — заявили в американском военном ведомстве. Также в Пентагоне указали, что США изучают все возможные "комбинации оборудования", которые могут быть поставлены Вооруженным силам Украины (ВСУ), в том числе комплексы Patriot.

Ранее Австрийский эксперт Герхард Манготт заявил, что массированные удары России привели к тому, что у Украины заканчиваются запасы ракет противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, Москва бьет большим количеством крылатых и баллистических ракет по инфраструктуре, чтобы исчерпать резервы ПВО Киева. С 10 октября Вооруженные силы РФ стали наносить удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это стало ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, подчеркивал президент России Владимир Путин. В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ.