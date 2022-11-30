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59 минут назад

В Пентагоне заявили, что дополнительные системы ПВО Hawk уже находятся в пути на Украину

Газета.Ruиещё 5

Дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО) Hawk, которые США предоставил Киеву в рамках военной помощи, уже отправлены на Украину. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на высокопоставленных представителей Министерства обороны Соединенных Штатов.

Пентагон: дополнительные системы ПВО Hawk уже находятся в пути на Украину
Фото: missilery.infomissilery.info

"Дополнительные пусковые установки Hawk находятся в пути", — заявили в американском военном ведомстве. Также в Пентагоне указали, что США изучают все возможные "комбинации оборудования", которые могут быть поставлены Вооруженным силам Украины (ВСУ), в том числе комплексы Patriot.

Ранее Австрийский эксперт Герхард Манготт заявил, что массированные удары России привели к тому, что у Украины заканчиваются запасы ракет противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, Москва бьет большим количеством крылатых и баллистических ракет по инфраструктуре, чтобы исчерпать резервы ПВО Киева. С 10 октября Вооруженные силы РФ стали наносить удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это стало ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, подчеркивал президент России Владимир Путин. В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ.

О ее начале 24 февраля объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Владимир Путин,Пентагон,
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