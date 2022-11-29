В Германии объяснили отказ Шольца поставлять танки Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц так и не решился передать Украине боевые танки, опасаясь реакции России, заявил ntv.de полковник в отставке, депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер.

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По словам Кизеветтера, Шольца встревожило распространенное в России мнение, что использование немецких танков будет воспринято как провокация со стороны Берлина, передает РИА «Новости».

Кизеветтер также раскритиковал заявление главы немецкого правительства о том, что Берлин не станет предпринимать шаги без согласования с НАТО.

Полковник в отставке считает, что Шольц сам заставил себя «действовать в одиночку», поскольку Испания лишь неофициально говорила с Германией о поставках танков.

Депутат напомнил, что Берлин месяцами игнорировал просьбу поставить Польше танки Leopard взамен обещанных Киеву польских Т-72.

Ранее лидер социал-демократов Германии (СДПГ) Ларс Клингбейл в ходе выступления в Ольденбурге сообщил, что Германия совместно с союзниками приняла решение не поставлять Украине основные боевые танки западного образца.