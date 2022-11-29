Украинские войска обстреляли Донецк и Каштановое

Украинские войска выпустили шесть снарядов по Донецку и Каштановому.

Фото: ТАСС ТАСС

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 05.08 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", — сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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По информации представительства, атака на Каштановое произошла в 04.46. Тогда Киев применил так же три снаряда.