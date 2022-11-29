В Белом доме признали право Турции на самозащиту

США считают, что Турция имеет право защищать себя от террористических нападений, однако не хотят проведения Анкарой каких-либо операций на территории Сирии, которые могли бы поставить под угрозу гражданское население, а также находящиеся там американские войска. Об этом заявил в понедельник на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

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По его словам, "необходимо помнить, что Турция продолжает становиться жертвой террористических атак", и по этой причине она "имеет право защищать себя и своих граждан от нападений".

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"В отношении них были совершены террористические атаки, но мы не хотим видеть действия, в особенности на территории Сирии, которые потенциально приведут к еще большему числу жертв, к большим потерям среди мирного населения и какому бы то ни было сокращению наших усилий или отвлечению от усилий, <...> направленных на борьбу с ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ)", - отметил при этом Кирби.

"Мы хотим деэскалации напряженности", - подчеркнул он.

"Мы также не хотим видеть никакие действия на территории Сирии со стороны Турции или кого бы то ни было, которые могли бы создать угрозу жизням американцев, потому что на территории [Сирии] находятся американские войска, которые помогают СДС (курдские "Силы демократической Сирии")", - добавил представитель Белого дома.

По словам Кирби, Вашингтон в настоящий момент не может сказать, кто несет ответственность за теракт в Стамбуле.

"Мы не можем сказать точно, кто несет ответственность, мы осудили насилие тогда, и мы осуждаем его сейчас", - заявил он, отметив, что США не участвуют в расследовании.

Турция в ночь на 20 ноября провела на севере Ирака и Сирии воздушную операцию, в которой было задействовано свыше 50 самолетов и 20 беспилотников. Удары наносились по местам базирования запрещенной Анкарой Рабочей партии Курдистана (РПК). Турецкие власти возложили на РПК и сирийских курдов ответственность за теракт 13 ноября в Стамбуле, который унес жизни шести человек.