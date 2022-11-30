Раскрыта характеристика применяемых Россией беспилотников на Украине

Вооруженные силы России применяют на Украине пикирующие беспилотники. Об этом РИА Новости рассказал информированный источник.

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Он пояснил, что такая характеристика позволяет барражирующим дронам практически отвесно атаковать бронетехнику, в первую очередь танки, выцеливая слабозащищенные крыши башни или моторного отсека. При этом режим пикирования предусмотрен программным обеспечением и не требует особой квалификации оператора.

Собеседник агентства уточнил, что говорит о беспилотниках, производимых компанией ZALA Aero.

20 ноября уничтожение российскими дронами-камикадзе «Ланцет» бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе специальной военной операции показали на видео. На представленном ролике, снятом камерой беспилотника, демонстрируется, как барражирующие боеприпасы батальона Донецкой народной республики «Каскад» падают на прижатую к стене знания технику противника.