Во Франции оценили изменение подхода к СВО после прихода Суровикина

«Действия русского генерала влияют на физическое и моральное состояние врага, эффект будет усиливаться по мере похолодания. Не ждите, что российские ракетные удары прекратятся. Критическая инфраструктура Украины настолько ослаблена, что каждый раз, когда Россия наносит очередной авиаудар, украинская национальная система рушится. Сейчас самое главное, что переключатель в Украине находится в руках генерала Суровикина», — подчеркнул он.