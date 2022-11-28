Эрдоган: Турция продолжит усилия для мирного урегулирования на Украине

"Мы проводим личные встречи и говорим по телефону с лидерами России и Украины. На прошлой неделе провели ряд телефонных переговоров. Наша цель - прекращение <...> [конфликта] между РФ и Украиной и достижение стабильного мира, мы продолжаем усилия в этом направлении", - сказал Эрдоган.