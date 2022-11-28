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49 минут назад

Эрдоган заявил, что Турция продолжит усилия для мирного урегулирования на Украине

ТАССиещё 2

Турция продолжит прилагать усилия для мирного урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщил в понедельник турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган после заседания правительства, которое прошло под его председательством. Трансляцию вел телеканал TRT.

Эрдоган: Турция продолжит усилия для мирного урегулирования на Украине
Фото: ТАССТАСС

"Мы проводим личные встречи и говорим по телефону с лидерами России и Украины. На прошлой неделе провели ряд телефонных переговоров. Наша цель - прекращение <...> [конфликта] между РФ и Украиной и достижение стабильного мира, мы продолжаем усилия в этом направлении", - сказал Эрдоган.

Армия,В мире,Реджеп Эрдоган,
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