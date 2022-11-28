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31 минуту назад

Die Welt: в Германии столкнулись с нехваткой боеприпасов из-за поставок оружия Украине

RT на русскомиещё 1

Германия столкнулась с нехваткой патронов и снарядов в связи с поставками вооружения Украине, пишет обозреватель Герхард Хегманн в статье для Die Welt.

Die Welt: в Германии столкнулись с нехваткой боеприпасов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Боевые действия на Украине привели к огромному расходу боеприпасов и показали войскам НАТО, что им нужно пополнить свои запасы», — говорится в статье.

Кроме того, отметил автор материала, производство боеприпасов осложнено также нехваткой пороха, с которой Берлин столкнулся после сокращения его поставок из Китая.

По словам Хегманна, в случае вооружённого конфликта запасов боеприпасов хватит «на несколько часов», а в лучшем случае — «на пару дней».

Ранее газета The Washington Post передавала, что США и Евросоюз попали в сложную ситуацию из-за истощения запасов вооружений для поставок на Украину.

По информации газеты The New York Times, 20 из 30 членов НАТО исчерпали свои возможности для поставок вооружения на Украину.

Армия,НАТО,ЕС,
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