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39 минут назад

Минобороны РФ: ВКС России запустили ракету-носитель "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк

Газета.Ruиещё 5

Воздушно-космические силы (ВКС) России запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России. Об этом журналистам сообщили в МО РФ, передает РИА Новости.

ВКС РФ запустили ракету-носитель "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк
Фото: Пресс-служба ГК «Роскосмос»/РИА «Новости»Пресс-служба ГК «Роскосмос»/РИА «Новости»

Согласно сообщению ведомства, 28 ноября в 18:17 с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны РФ Плесецк в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом.

В предыдущий раз ВКС РФ запускали «Союз-2.1б» с военным спутником днем 2 ноября.

В середине октября Минобороны России сообщало о выводе на орбиту спутника «Космос-2560».

Ранее также стало известно, что комплекс «Сармат» — межконтинентальная баллистическая ракета, которая может нести ядерный заряд в 8 мегатонн на 18 тысяч километров, — успешно прошел летные испытания. Это значит, что он фактически готов к отправке в войска и боевому дежурству.

Армия,Наука и техника,Минобороны России,
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