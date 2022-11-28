ВКС РФ запустили ракету-носитель "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк

Воздушно-космические силы (ВКС) России запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России. Об этом журналистам сообщили в МО РФ, передает РИА Новости.

Фото: Пресс-служба ГК «Роскосмос»/РИА «Новости» Пресс-служба ГК «Роскосмос»/РИА «Новости»

Согласно сообщению ведомства, 28 ноября в 18:17 с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны РФ Плесецк в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом.

В предыдущий раз ВКС РФ запускали «Союз-2.1б» с военным спутником днем 2 ноября.

В середине октября Минобороны России сообщало о выводе на орбиту спутника «Космос-2560».