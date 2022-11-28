ВКС РФ запустили ракету-носитель "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк

Воздушно-космические силы (ВКС) России запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России. Об этом журналистам сообщили в МО РФ, передает РИА Новости.
Согласно сообщению ведомства, 28 ноября в 18:17 с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны РФ Плесецк в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом.
В предыдущий раз ВКС РФ запускали «Союз-2.1б» с военным спутником днем 2 ноября.
В середине октября Минобороны России сообщало о выводе на орбиту спутника «Космос-2560».
Ранее также стало известно, что комплекс «Сармат» — межконтинентальная баллистическая ракета, которая может нести ядерный заряд в 8 мегатонн на 18 тысяч километров, — успешно прошел летные испытания. Это значит, что он фактически готов к отправке в войска и боевому дежурству.