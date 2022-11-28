Под Харьковом произошли мощные взрывы

В Купянске Харьковской области произошли мощные взрывы. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

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Подробностей случившегося пока не приводится.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков доложил, что российские войска отразили попытку атаки двух ротных тактических групп Вооруженных сил Украины на купянском направлении. По его словам, в ходе боя были уничтожены более 50 украинских военных, а также танк, два бронетранспортера и пикап.