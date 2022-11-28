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43 минуты назад

Сербский снайпер Деки: спецоперация завершится разделом Украины

Ura.Ru

Западную Украину нужно отдать Польше вместе с националистами, России забрать Одессу, а остальным жители предоставить выбор, к кому присоединиться. Такое мнение о возможном варианте окончания спецоперации на Украине высказал в разговоре с URA.RU сербский снайпер с позывным «Деки».

Сербский снайпер спрогнозировал конец спецоперации
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я бы постарался загнать всех нациков на Западную Украину и отдать ее Польше, пусть они там с ними разбираются. Украину оставить маленькой, с нормальным нейтральным правительством, ну, а другие пусть сами решают, к кому присоединяться. Нам надо забирать Одессу и закрывать двери НАТО», — сказал снайпер в разговоре с URA.RU.

Он также выразил уверенность, что население исторических территорий РФ проголосует за присоединение к России. «Деки» призвал не жалеть никого, чтобы через 10-20 лет не повторились проблемы. По его словам, сейчас ведется конфликт на выживание и уничтожение РФ как государства.

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«Вот сейчас, когда новые территории вошли в состав России, была проложена новая граница — но она ничего не решает. Запад все равно будет поставлять сюда оружие, а нациков [и наемников] на той стороне становится все больше», — высказался он.

В ходе спецоперации на Украине в состав РФ вошли Херсонская область, часть Запорожья и Донбасса. Президент США Джо Байден считает, что конфликт на Украине завершится только после вывода российской армии. Bloomberg писал, что Запад хочет завершить конфликт на Украине на своих условиях.

Армия,Джозеф Байден,НАТО,
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