Сербский снайпер спрогнозировал конец спецоперации

«Я бы постарался загнать всех нациков на Западную Украину и отдать ее Польше, пусть они там с ними разбираются. Украину оставить маленькой, с нормальным нейтральным правительством, ну, а другие пусть сами решают, к кому присоединяться. Нам надо забирать Одессу и закрывать двери НАТО», — сказал снайпер в разговоре с URA.RU.