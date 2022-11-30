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26 минут назад

Глава ДНР Пушилин заявил о продвижении российских военных в Марьинке

Газета.Ruиещё 1

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что российские военные продолжают продвигаться в Марьинке, передает РИА Новости.

Глава ДНР Пушилин заявил о продвижении российских военных в Марьинке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Марьинка расположена в километре от Петровского района Донецка. По словам Пушилина, в Марьинке сейчас продолжаются бои, населенный пункт практически полностью разрушен.

"Наши подразделения, продвигаясь по Марьинке, безусловно, не забывают о необходимости эвакуировать гражданское население. Ежедневно мы сейчас фиксируем улучшение позиций наших подразделений и продвижение непосредственно внутри самой Марьинки", - рассказал Пушилин, добавив, что массовая эвакуация населения ожидается после полноценного взятия под контроль Марьинки.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал о взятии Курдюмовки в ДНР. До этого военный корреспондент Александр Симонов сообщил, что военные из частной военной компании "Вагнер" взяли населенный пункт Озаряновка, расположенный южнее Артемовска.

Армия,СВО,Иван Приходько,Денис Пушилин,Александр Симонов,
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