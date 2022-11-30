Глава ДНР Пушилин заявил о продвижении российских военных в Марьинке

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что российские военные продолжают продвигаться в Марьинке, передает РИА Новости.
Марьинка расположена в километре от Петровского района Донецка. По словам Пушилина, в Марьинке сейчас продолжаются бои, населенный пункт практически полностью разрушен.
"Наши подразделения, продвигаясь по Марьинке, безусловно, не забывают о необходимости эвакуировать гражданское население. Ежедневно мы сейчас фиксируем улучшение позиций наших подразделений и продвижение непосредственно внутри самой Марьинки", - рассказал Пушилин, добавив, что массовая эвакуация населения ожидается после полноценного взятия под контроль Марьинки.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал о взятии Курдюмовки в ДНР. До этого военный корреспондент Александр Симонов сообщил, что военные из частной военной компании "Вагнер" взяли населенный пункт Озаряновка, расположенный южнее Артемовска.