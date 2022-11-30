Глава ДНР Пушилин заявил о продвижении российских военных в Марьинке

"Наши подразделения, продвигаясь по Марьинке, безусловно, не забывают о необходимости эвакуировать гражданское население. Ежедневно мы сейчас фиксируем улучшение позиций наших подразделений и продвижение непосредственно внутри самой Марьинки", - рассказал Пушилин, добавив, что массовая эвакуация населения ожидается после полноценного взятия под контроль Марьинки.